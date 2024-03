Fina se mete el dobladillo de la falda y acaba en una discusión con Marta: “¡No entiendo por qué me trata así!”

Al llegar a la tienda, Marta se ha dado cuenta de que la falda de Fina está más corta. Marta no entiende que Fina se haya metido el dobladillo para poder andar si solo tiene que estar quieta, pero la empleada no está de acuerdo. ¡También tiene que ir al almacén y subir escaleras!

A Marta no le gusta la actitud que lleva mostrando Fina los últimos días, pero no es la única disconforme. Fina no entiende por qué su jefa la trata de forma tan condescendiente y solo ve sus errores. ¡No la valora!

La paciencia de Marta se ha agotado: “Eres una descarada”. No va a despedir a Fina porque le tiene mucho aprecio a su padre, pero no se ha quedado quieta. ¡Fina trabajará ordenando productos en el almacén!

Como le ha dicho a Carmen, Fina cree que la actitud de Marta se debe a que sabe que es lesbiana, pero ella no va a dar ningún paso atrás: “Soy como soy”. ¿Se enterará Fina de los verdaderos sentimientos de Marta?