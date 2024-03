La cruel amenaza de Petra a Fina: "Si no dimites, le contaré a doña Marta que eres una invertida"

Fina se lanzó a besar a Petra, al notarla receptiva en su escapada a Toledo. Las dos habían salido a celebrar que la hija de Isidro había conseguido el puesto de dependienta en la tienda, pero todo se torció cuando Fina malinterpretó las señales de su compañera. ¡La reacción de Petra estuvo cargada de humillaciones y desprecio!

Por si no fuera suficiente con lo culpable que se siente por lo ocurrido, Fina ha tenido que lidiar con las amenazas de Petra. Su compañera de trabajo le ha puesto como condición para olvidar que intentó besarla, que renuncie a su puesto a la empresa. La decepción de Fina con su amiga es inmensa y ahora cree le ha tendido una trampa para quedarse con su puesto.

Petra vuelve a encararse con Fina cuando ve que no ha aprovechado su encuentro con doña Marta para dimitir. La hija de Isidro le dice que no puede renunciar a algo por lo que ha luchado tanto y su compañera le recalca que, si no lo hace, le contará a todo el mundo que es lesbiana.

"No puedes hacerme esto. No es justo", le suplica Fina a su compañera. Petra tiene claro lo que quiere y no piensa compadecerse de la que hace dos días era su amiga. ¿Acabará renunciando la hija de Isidro a su puesto o se arriesgará a que Petra revele su secreto?