Carmen, desolada, les revela a sus amigas que no se casará con Tasio por culpa de su madre

Carmen está muy triste. Tras varios encontronazos con la madre de Tasio y al no sentirse respaldada por su prometido, la sevillana ha decidido... ¡cancelar la boda!

Tasio ya se lo ha comunicado a su madre, y le ha dicho que ha sido por su culpa... Parece que a Ángeles no le gusta Carmen, sin embargo, él no ha intentado hacer nada.

Carmen está llorando en el cuarto y se desahoga con sus amigas, no entiende como Tasio no es capaz de plantarle cara a su madre. ¡Claudia y Fina no saben ni qué decirle!

"No aguanto a mi suegra y Tasio se pone de su parte"; ha dicho muy frustrada la joven.

Claudia y Fina han intentado consolarla y ayudarla a calmarse y que no tire para atrás el compromiso. ¡Pero está muy disgustada!

¿Qué pasará? ¿Será esto definitivo o habrá boda?