Begoña pide disculpas a Digna y le confiesa un gran secreto: “Jesús me disparó, no fue un cazador”

La guerra entre los Merino y los De la Reina continúa. Digna y sus hijos ya saben que Jesús mató a Valentín. Begoña y Andrés lo contaron para desenmascarar a Jesús frente a su familia.

Begoña, consciente del daño que ha provocado, se presenta en casa de Digna. Por un lado, se arrepiente de haberles contado este gran secreto y por otro, se siente liberada.

La enfermera e confiesa que lo descubrió este terrible secreto hace tiempo y que por eso trató de huir y ahí fue cuando Jesús trató de matarla.

Begoña pide disculpas a Digna por no habérselo contado antes y ella le dice que, en un principio no quería verlo porque Jesús era su marido y que después vivió aterrorizada por sus gritos, golpes y amenazas.

“Desde que me disparó, he vivido con miedo de que me matara en cualquier momento”, le dice Begoña a Digna llora por la muerte de su hijo Valentín.

Sin embargo, ambas mujeres empiezan a ver la luz al final de túnel cuando Isidro les comunica que Damián está dispuesto a denunciar a su hijo. ¡Menos mal!