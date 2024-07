Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta se sincera con Fina sobre su nueva secretaria

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como Marta le confiesa Fina lo contenta que está de que haya llegado Isabel a la empresa. La nueva secretaria es una joven inteligente y preparada, y eso le gusta a Marta, le hace más fácil el trabajo. Pero a Fina no le gusta ese comentario de su pareja... ¿Se habrá puesto celosa de la secretaria?

Por su parte, Begoña está totalmente devastada por la pérdida de su madre. Andrés intentará estar cerca de ella, pero Jesús se interpondrá todo el rato.

Damián tratará de convencer a Digna de que no rompa su compromiso, pero ella seguirá en sus trece. No va a tolerar más mentiras y no se quiere casar con él.

Finalmente, Andrés consigue un rato a solas para consolar a Begoña y cuando están a punto de besarse... ¡Aparecerá María! ¿Qué pasará?