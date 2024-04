Andrés le comunica a Jesús que quiere implicarse más en la empresa… ¡y solicita la ayuda de Joaquín!

Andrés accedió a llevar a cabo la reforma de la fábrica tras llegar a un acuerdo con sus hermanos. Ha tardado varias semanas, pero el trabajo se ha completado con éxito y por eso se ha presentado en el despacho de Jesús para hablar de negocios.

Andrés le comunica a su hermano que quiere implicarse más en a empresa y su padre cree que puede ser muy útil en la parte de logística y transporte. ¡Pero a Jesús no parece hacerle mucha gracia la idea!

“Nunca he necesitado ayuda y no veo la necesidad de que eso cambie”, le dice Jesús a su hermano. A pesar de no estar de acuerdo con la decisión, al marido de Begoña no le queda más remedio que aceptar.

Lo que Jesús no está dispuesto a aprobar es que Andrés le quite la ayuda de su primo Joaquín, su mano derecha. El hijo de Digna se siente con el compromiso se seguir ayudando a Jesús, pero deja claro que no le importa excederse de sus tareas. ¿provocará esto nuevas broncas entre los hermanos?