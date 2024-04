Capítulo 35 de Sueños de libertad; 12 de abril: Jesús se la devuelve a Joaquín y le cuenta a Luis la verdad sobre su despido

La guerra entre los Merino y los De la Reina no parece tener fin. Aunque Luis no entendía por qué Jesús odiaba tanto a su familia, Digna le ha terminado contando lo que hizo Valentín. Intentando suavizar la situación, el joven se ha disculpado ante su primo, pero Jesús no está dispuesto a perdonarle.

Además, el hijo mayor de los De la Reina ha encendido la mecha entre los hermanos Merino. Para vengarse de Joaquín, le ha contado a Luis la verdad sobre su despido y cómo su hermano boicoteó todo. ¿Cómo reaccionará a la noticia?

En la fábrica de perfumes, Carmen encuentra un gran apoyo en Tasio y empieza a sentir de nuevo algo por él. Aunque la dependienta le ha pedido permiso a su amiga Claudia, esta conoce bien al chico y sabe que volverá a hacerle daño pronto.

Mientras Fina y Marta se dejan llevar por los rincones de la fábrica y planean irse a Madrid juntas, Begoña tiene sentimientos encontrados con la boda de Andrés. ¿Podrá dejar a un lado lo que siente por él?