Capítulo 123 de Sueños de libertad; 16 de agosto: Los Merino van con todo para el nuevo proyecto mientras la situación de Begoña empeora

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad han pasado un montón de cosas... ¡No te lo pierdas!

Los Merino han recibido el presupuesto de Peralta para vender sus tierras, y es muy alto. Sin embargo, Digna ha reunido a sus hijos y a su nuera para comunicarles que, si ellos quieren, vana ir a por todas con el proyecto del balneario. ¡Los Merino volverán a recuperar el lugar que les corresponde! ¿Será posible que lo hagan sin que los De la Reina les descubran?

Carmen le ha pedido a Tasioque se marche de casa, está harta de las mentiras y engaños de su marido, y quiere que se termine su relación. ¡Tasio se ha quedado destrozado!

Por su parte, Luz, animada por Jaime, ha decidido sincerarse con Luis y contarle toda su verdad: no es médico y no tiene carrera. Al joven no le ha sentado muy bien que le haya mentido durante tanto tiempo. Pero menos que se le declarara después de todo lo que ha sufrido él. ¡Se ha marchado muy enfadado! ¿Qué pasará con ellos? ¿Estará el secreto de Luz a salvo?

En una nueva fase de su plan, Jesús ha conseguido dejar a Begoña en entredicho delante de María, Andrés, Gema y Digna... Ha parecido que la joven estaba loca hablando sobre la cadena que ella decía que había perdido. ¡Pero todo ha sido un plan de Jesús!

¿Qué va a pasar?