Capítulo 105 de Sueños de libertad; 22 de julio: el matrimonio Merino se rompe mientras Damián le propone a Digna formar uno

En el último capítulo de Sueños de libertad hemos visto de todo...

Andrés y Begoña se recuperaban de su rato de pasión y fantaseaban con haberse conocido antes... ¿Estarían juntos y serían libres ahora?

Por su parte, Jaime le ha confesado a Marta su gran secreto: se está empezando a enamorar de la doctora Borrell. Lo cual hace que Marta se sienta más tranquila para dar rienda suelta a su amor por Fina... ¿Qué pasaría si alguien descubriera que su amor es una farsa?

El matrimonio entre Joaquín y Gema se desmorona por momentos. Él no es capaz de perdonarle la infidelidad a su mujer, y cree que, si Ernesto no hubiese sido un impostor, ella seguiría con él y no se arrepentiría de nada. ¿Está en lo cierto? ¿Conseguirá ella que le perdone en algún momento?

Damián, por su lado, ha decidido dar un gran paso: le ha pedido matrimonio a Digna. Está enamorado de ella y quiere que sean felices juntos. ¿Lo conseguirán? ¿Le dirá ella que sí?