Neox emite Sherlock, la superproducción de la BBC

El nuevo Sherlock

SHERLOCK muestra una visión actual del famoso detective y su ayudante en el Londres del siglo XXI. Benedict Cumberbatch (Small Island, Hawkig, The last enemy) y Martin Freeman (The Office, Hot Fuzz) como Holmes y Watson, respectivamente, cuentan con GPS y teléfonos móviles para comunicarse con el inspector Lestrange de la Scotland Yard y solucionar los casos más difíciles. El nuevo SHERLOCK es un hombre contemporáneo y capaz de resolver los crímenes más complicados gracias a su analítico cerebro. A pesar de ser absolutamente diferentes, su alianza con John Watson dará numerosos frutos ya que se combinan el intelecto de Sherlock con el pragmatismo de Watson.

La serie cuenta como creador y guionista con Steven Moffat (Doctor Who, Jekyll, Coupling) y Mark Gatiss (Doctor Who, The league of Gentlemen) y está producida por Sue Vertue y dirigida por Euros Lyn (Upstairs Downstairs) y Paul McGuigan.

De Afganistán a Londres

John Watson es médico, soldado, héroe de guerra y un alma perdida. Recién llegado de la guerra de Afganistán, un encuentro casual le introducirá en el mundo de Sherlock Holmes: solitario, detective, genio.

Así empieza la serie

Una mujer vestida de rosa aparece muerta en una casa abandonada. Es la cuarta víctima de lo que, aparentemente, son suicidios imposibles. El inspector Lestrade es el mejor policía de Scotland Yard pero incluso él mismo sabe que sólo existe un hombre que puede ayudar a resolver el caso.

En algún lugar de Londres, un héroe de guerra recién llegado de Afganistán conoce a un extraño pero carismático genio que está buscando un compañero de piso. El Dr. John Watson y Sherlock Holmes se conocen por primera vez.

En el primer episodio…

