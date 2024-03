En el último capítulo de Secretos de familia: Yekta se juega la vida por salvar la de Ceylin

El último capítulo de Secretos de familia nos ha resuelto algunas dudas y nos ha generado otras. Aunque lo hemos pasado mal viendo cómo Ceylin perdía a su amiga, también disfrutamos con algún que otro momento romántico que nos regaló la veterana pareja de la serie y otra nueva que podría estar a punto de formarse.

Primero, vimos cómo Ilgaz consolaba a Ceylin en el hospital después de que el doctor le comunicase que su amiga Tülin había fallecido. Al parecer, la joven había comido algo que le había provocado una reacción alérgica y los médicos no pudieron hacer nada para salvarla. Al menos, como Tülin era donante de órganos, ayudó a personas en una situación crítica a recuperarse.

Por otro lado, Osman y Yekta decidieron enterrar el cadáver de Can en una tumba anónima. Como no podían avisar a la policía porque eso les traería graves problemas con Kadir, los dos socios actuaron por su cuenta y libraron a Çinar de cargar con ese acto en su conciencia. Lo que ni Osman, ni Yekta se imaginan es que... ¡los hombres de confianza del mafioso lo han grabado todo!

A pesar de que Ceylin está pasando por uno de sus mejores momentos a nivel familiar, la abogada de desahogó con su marido sobre la impotencia que siente porque Mercan no la llame mamá. Ilgaz trató de animarla y le aseguró que, tarde o temprano, su hija la abrazaría y pronunciaría las palabras que tanto desea oír. ¡Estamos convencidos de que pronto llegará ese momento!

Yekta se quedó destrozado después de que Ceylin rompiese su relación de amistad con él. La abogada no podía perdonar que el abogado privase a Tülin de recuperar a su hija en el pasado y por eso decidió no seguir trabajando con él. ¡El bufete Tilman Erguvan ya no iba a fusionarse!

Yekta está muy arrepentido por lo que hizo en su pasado y trató de enmendar su error buscando a la hija de Tülin, pero, a pesar de sus sinceras disculpas y el notable cambio de los últimos años, Ceylin no parece dispuesta a perdonarlo. ¿Cambiará de opinión cuando se le pase el cabreo?

La relación de Tuğçe y Efe avanza a pasos agigantados. Aunque, de momento, los dos jóvenes son solo amigos, ambos han demostrado que se sienten muy a gusto juntos y compartieron un momento cómplice que observó Eren a lo lejos. ¡Sabía que a su hija le pasaba algo! ¿Qué le parecerá al amigo de Ceylin e Ilgaz que Tuğçe salga co el fical?

Aylin se llevó una gran decepción al descubrir que su marido había vendido la casa a sus espaldas. Osman tuvo que hacerlo para pagar la deuda que Can le había dejado a Kadir, pero no pudo contarle nada a nadie para no meter a su familia en problemas. ¿Dónde vivirán ahora las Erguvan? ¿Descubrirá Aylin quién es Kadir?

Por último, Ilgaz averiguó que las tres últimas muertes que investigaban en comisaría estaban relacionadas. Todas las víctimas eran donantes de órganos y habían muerto en extrañas circunstancias. Además, había una persona que había estado presente en los tres incidentes: el conductor de la ambulancia.

Ilgaz llamó enseguida a su mujer para advertirle que corría peligro porque se había citado con el asesino. Como ella no respondió, el fiscal llamó a Yekta y él fue corriendo al despacho de su amiga para protegerla. Allí, el conductor de la ambulancia sacó un arma y apuntó directamente al abogado. ¿Qué es lo que pretende este hombre?

¿Conseguirá salvar Ilgaz a todos los que se encuentran en peligro en el Bufete Tilman? ¿Darán un paso más en su relación Tuğçe y Efe? ¿Qué querrá Kadir de Osman, Yekta y Çinar? ¡No te pierdas el próximo capítulo de Secretos de familia para descubrirlo!