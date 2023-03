En el último capítulo de ‘Secretos de familia’: La verdad sobre la desaparición de Zafer… ¿A punto de salir a la luz?

Nuestros protagonistas de ‘Secretos de familia’ no tienen ni un día tranquilo. La detención de la banda de Serdar, el distanciamiento de Ceylin e Ilgaz, la liberación de Yekta o la aparición de un cadáver calcinado nos ha tenido en vilo. Para no dejarnos atrás ningún detalle… ¡Vamos a analizar todo lo que ha pasado!

El vídeo de Engin en el que confesaba que él mismo había planeado su propio suicidio, hizo que Yekta quedase libre. Cuando llegó a casa, se encontró a Laçin disfrutando de su soledad con música y comida… ¡Y la sorprendió por la espalda! Su mujer se murió de miedo en cuánto lo vio. Ella había mentido en su declaración para que lo encerraran tras su conversación con Ceylin y ahora sabía que su marido querría vengarse. ¿Hará algo Yekta a Laçin o irá a por la joven Erguvan?

Por su parte, Aylin había decidido divorciarse de Osman tras descubrir que el hijo que esperaba Zümrüt era de él. Al enterarse su tío, decidió ir a hablar con ella para hacerla entrar en razón… ¡Sin saber que su mujer le había sido infiel con el marido de su sobrina! Harta de que le dijesen lo que tenía que hacer, Aylin le dejó caer… ¡Que Zümrüt era la causante de su divorcio!

Mientras tanto, en comisaría, la madre de Tuğçe y su pareja fueron a recoger a la joven tras haber sido arrestada. Cuando la vieron abrazada a Eren, su padre adoptivo se alteró y acusó al policía de estarse sobrepasando con su hija. Pero, en ese momento, Tuğçe sacó la cara por Eren y confesó que él… ¡Era su verdadero padre! La pareja de su madre no encajó nada bien la noticia y cuando se encontró al policía en la calle… ¡Lo apuñaló! ¿Se pondrá bien Eren?

Las mentiras sobre el vídeo de Engin y la detención de Çinar y sus amigos hicieron que Ilgaz y Ceylin estuviesen distanciados. El fiscal intentó hacerle ver a la abogada que tenía que cambiar su actitud y confiar más en él. Después de preguntarse qué harían con su relación y confesarse lo mucho que se necesitaban, los dos estaban de acuerdo en que juntos eran más fuertes y que ninguno podía vivir ya sin el otro. ¿Conseguirá superar la pareja los problemas que se le vienen encima?

Gracias a la defensa de Ceylin, la policía se creyó la versión de Çinar y sus amigos y dejaron a todos libres menos a… ¡Serdar! El jefe de la banda era sospechoso de haber cargado en el maletero el cadáver calcinado con el que viajaban y debería esperar a juicio para esclarecer los hechos. ¡Al joven no le hizo ninguna gracia quedarse solo! ¿Tendrá algo que ver con ese asesinato?

Como era de esperar, Serdar no se quedó con los brazos cruzados después de que el juez lo mandase a prisión preventiva. Necesitaba que alguien lo ayudase a salir de allí y pensó en… ¡Yekta! Al principio. El marido de Laçin no quería escucharlo, pero cuando el joven le dijo que tenía una información que podría interesarle sobre Çinar y el padre de Ceylin no se lo pensó dos veces… ¡Colgó el teléfono y puso rumbo a comisaría! ¿Le contará Serdar que el hermano de Ilgaz mató a Zafer?

Ilgaz revisó el vídeo de Engin cientos de veces para intentar analizar qué mensaje oculto le quería transmitir a Ceylin. Después de mucho pensarlo y analizarlo, el fiscal llegó a una conclusión… ¡El gran problema del que hablaba el hijo de Yekta podría referirse al padre de Ceylin! Cuando se lo contó a la joven Erguvan se quedó de piedra. ¿Podría tener Ilgaz razón? ¿Tiene sentido que Engin supiese algo sobre su padre? ¿Intuirá que puede estar muerto?

La muerte de Zafer está a punto de salir a la luz… ¿Encontrarán el cadáver? ¿Delatará Serdar a Çinar? ¿Qué pasará si Ilgaz descubre que su hermano y su padre están implicados en el asesinato de su suegro? Si quieres enterarte de todo… ¡No te pierdas los próximos capítulos de ‘Secretos de familia’!