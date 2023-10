En el último capítulo de Secretos de Familia: La vida de Defne en peligro... ¿Ilgaz aceptará el trato de los secuestradores?

El caso de la novia muerta no ha traído más que problemas a la vida de los Kaya y Erguvan. La explosión de la bomba fue el primer aviso por parte de los responsables del asesinato y, como Ilgaz no ha tomado medidas en el asunto, ahora han secuestrado a Defne.

El fiscal está desesperado, quiere encontrar cuanto antes a su hermana y, además, espera impaciente que su padre se recupere. Cuando están investigando al principal sospechoso, Ilgaz pierde los nervios y le agrede. Y no solo eso, amenaza con hacerle daño a su familia si no cuenta la verdad.

Después de la agresión, Ilgaz se pone a recoger pruebas que le permitan dar con el paradero de su hermana... ¡Se siente muy culpable de lo ocurrido! “Como le pase algo me muero”, le dice a Ceylin, aguantándose las lágrimas

La joven Erguvan, por su parte, está muy preocupada por cómo Çetin estafó a su hermana. Por ello, va a, la que era su casa, para contarle a Aylin las últimas noticias sobre su exnovio: “Está casado y tiene tres hijos”.

Ceylin se da cuenta de lo mal que lo está pasando su hermana y le dice que tiene que quererse más y que no necesita el amor de un hombre para ser valiente y empoderada: “Eres una mujer maravillosa y tienes que creértelo”.

Los Kaya siguen sin noticias de Defne. Ilgaz, que no puede más, le hace una encerrona a Yekta con ayuda de sus amigos y Ceylin, porque piensa que el falso abogado puede estar relacionado con la desaparición. “Mi familia es mi mundo. Como les pase algo, no me conformaré con la venganza”, espeta el fiscal.

Ilgaz y Çinar están unidos frente al dolor que les produce la desaparición de Defne y el grave estado en el que se encuentra su padre. “Solo pido que papá despierte y que Defne aparezca”, le dice Çinar a su hermano entre lágrimas.

El fiscal no va a parar hasta que no dé con su hermana y, ahora, ha descubierto una información muy importante. Por lo visto, Salim está relacionado con la mafia de los Balcanes. El novio hizo un trato con ellos para ocultar el cuerpo. Si no le ayudaban, él desvelaría información sobre ellos.

Mientras, todos siguen con la investigación… ¡Ceylin recibe un nuevo mensaje de la mafia! Es un mensaje de Defne. Manitada, la pequeña les comunica que la mafia quiere que liberen a Salim, si no lo hacen… ¡morirá!

¡Menudo final de capítulo! ¿Sucumbirá Ilgaz a los sobornos de la mafia balcánica? ¿Encontrarán a Defne sana y salva? ¿Se recuperará Metin pronto? ¡No podemos esperar a ver los próximos capítulos de Secretos de Familia!