En el último capítulo de 'Secretos de familia': ¿Es Gül la asesina de Serdar?

Cuando la convivencia de los Kaya y Erguvan había empezado a mejorar, la muerte de Serdar irrumpe de golpe... ¿será uno de ellos el asesino? El examigo de Çinar no solo les causó problemas en vida, su muerte ahora les ha sumido en un malestar constante.

Y ese no es el único problema al que deberán enfrentarse, Haluk – que quiere ver a Ilgaz entre rejas – le ofrece un despacho de abogados a Yekta con la condición de hacerle la vida imposible a los tres amigos. Además, solo deberá trabajar para él: “Harás de su vida un infierno”.

Mientras tanto, los familiares y más allegados de Ceylin e Ilgaz cenaban juntos para celebrar que los tres amigos habían recuperado su trabajo. Sin embargo, en un evento donde todos deberían estar rebosantes de alegría; Çinar y sus amigos, Merdan, Gül y Aylin están muy nerviosos.

Todo cambia cuando les hacen creer que Serdar sigue vivió, pero nada más lejos de la realidad. Días más tarde, Ilgaz les comunica algo que les deja sin palabras…¡han encontrado el cuerpo sin vida de Serdar!

Ceylin, que es ajena al nerviosismo que correo a su familia queda con Laçin. La joven Erguvan no entiende que Laçin acoja al falso abogado de nuevo en su casa. La madre del que fue su mejor amigo le confiesa entonces a Ceylin que es consciente de que Yekta no está enfermo, pero que le da cobijo porque su ex tiene un hijo ilegítimo y... ¡no quería que viese que vive en la miseria!

Ceylin no aprueba la decisión de Laçin y le reprocha que lo que está intentando es volver a formar una familia tras la muerte de Engin... ¿qué pasará?

Poco después de esta cita, Ceylin recibe una llamada de un viejo amigo: su mujer y su hija han desparecido y necesita un abogado. La joven Erguvan acepta a ayudarle y Derya se convierte en la persona que lleva el caso desde la fiscalía.

Sin embargo, las dos amigas tienen una gran discrepancia cuando el amor de Pars decreta la inmediata detención del protegido de Ceylin, algo que la abogada se toma como un ataque personal... ¿podrán las mujeres más importantes de la vida de Ilgaz y Pars resolver sus diferencias?

Mientras tanto, lo que más preocupa a los Kaya y Erguvan es la muerte de Serdar. Y aunque todo apunta a que el asesino podría ser uno de ellos, no hay pruebas que los inculpen. No obstante, todo cambia cuando un misterioso hombre se declara culpable de todo... ¿estará diciendo la verdad o alguien le ha obligado a realizar una falsa confesión?

Ceylin, por su parte, no ha sido ajena al malestar que corroe a su familia; por ello, la joven Erguvan decide seguir a su hermana para averiguar si le está mintiendo. Descubre entonces que su hermana está escondiendo en casa a Osman…¡el joven está herido de bala! Además, Gül y Parla también conocían el estado de su cuñado.

A la par que la salud de Osman se va deteriorando, la investigación sigue avanzando y parece ser que el hombre que se declaró culpable estaba mintiendo. De hecho, en uno de los flashback, podemos observar algo que puede cambiarlo todo... ¡Gül golpea a Serdar con una pala en la nuca! ¿Habrá sido eso lo que le causó la muerte?

¿Es Gül la asesina de Serdar?¿Conseguirá Yekta poner en apuros a los Kaya y a los Erguvan? ¿Quieres descubrir la verdad? ¡No te pierdas los próximos capítulos de ‘Secretos de familia’ en Antena 3!