Descubrimos las diferencias entre las profesiones de fiscal y abogada de Ilgaz y Ceylin

La trama del asesinato de Inci en 'Secretos de Familia' hace que no podamos estar más enganchados. Desde su estreno, las trabas con la que se han tenido que encontrar el fiscal Ilgaz Kaya y la abogada Ceylin Erguvan nos han tenido en vilo. Llevamos semanas viéndoles trabajar, sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre sus cargos? ¡Descubre las similitudes y las diferencias entre sus profesiones!

El fiscal

Ilgaz Kaya es un joven fiscal con un fuerte sentido de la justicia, ya que los fiscales velan por el cumplimiento de la ley, puesto que defienden a toda la sociedad. Los fiscales son funcionarios públicos y deben pasar una oposición para poder ejercer.

Por ello, Kaya que se ha criado bajo las órdenes de su padre, un policía que se tomaba la ley muy en serio, sigue su mismo camino. El joven se toma las normas al pie de la letra, y no cree que el fin justifique los medios, todo debe llevarse a cabo por la vía legal.

La abogada

Ceylin Erguvan es una joven recién licenciada en abogacía. Tiene un fuerte instinto y un sentido de la justicia que choca fuertemente con el de Ilgaz.

Los abogados velan por los intereses de sus clientes y les defienden en los procedimientos. Son profesionales independientes por lo que no están supeditados al Estado.

Ceylin sufrió durante toda su infancia puesto que su padre fue encarcelado por un crimen que no cometió, por eso hace mucha distinción entre ley y justicia, y no tiene ningún problema en saltarse las normas si hace falta. Ella sí cree que el fin justifica los medios, aunque no sean la vía más ética.

Estas son las diferencias entre los trabajos de Ceylin e Ilgaz. Por ello, ambos chocan, cada uno tiene una visión diferente de lo que está bien y lo que está mal. ¿Conseguirán ponerse de acuerdo en algún momento?

