Ilgaz y Ceylin, más cerca de descubrir la verdad: “Eres inocente. Lo demostraremos”

El tiempo se agota y pronto el juez tendrá que determinar si Ceylin vuelve o no a la cárcel acusada de matar a Engin.

La joven no puede creerse que Yekta haya vuelto a jugársela y hasta, en un principio, se sintió traicionada por Ilgaz al creer que él no hizo nada por evitarlo. Luego entendió la razón de por qué lo hizo y se dio cuenta de que su marido no va a separarse nunca de su lado.

Ilgaz no va a parar hasta demostrar que hubo una tercera persona el día en el que Engin fue asesinado y que a Ceylin le tendieron una trampa.

Mientras la investigación sigue su curso, Ilgaz le cuenta a Ceylin que su padre presentó un informe para solicitar la opinión de un experto y creen que… ¡pudo haber una tercera persona! ¡Han aceptado la huella del zapato como prueba y van a volver a analizar el guante con el que se inculpó a Ilgaz de manipular pruebas!

“Eres inocente”, le dice Ilgaz que va a hacer todo lo que esté en su mano para demostrarlo, mientras Ceylin no puede ocultar su felicidad al enterarse de la noticia. ¿Veremos a Ceylin por fin libre de cualquier cargo?