Ilgaz, dispuesto a todo para que Ceylin no vuelva a la cárcel: “Lucharé por ti hasta la muerte”

La joven Erguvan está desolada al enterarse de que Pars, presionado por Yekta, ha presentado un escrito pidiendo cadena perpetua para Ceylin. Además, la abogada se siente traicionada por Ilgaz al descubrir que su marido participó en este escrito y le echa en cara que no intentase evitarlo. ¡No quiere ir a la cárcel por un delito que no cometió! ¡Ella no mató a Engin!

Ilgaz se justifica explicándole que, si Pars no escribía ese escrito, le darían el caso a otro fiscal y seguramente automáticamente la condenaría a cadena perpetua después de revisar todas las pruebas que la señalan como asesina de Engin.

Ceylin acaba dándole la razón a Ilgaz y él le promete que hará todo lo que esté en su mano para evitar que la amenaza de Yekta se haga realidad: “No vas a ir a la cárcel. Lucharé por ti hasta la muerte”. ¿Conseguirá Ilgaz que absuelvan a Ceylin?