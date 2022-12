Ilgaz y Ceylin consiguen la prueba definitiva que podría llevar a Engin directamente a la cárcel

Ilgaz y Ceylin están cada vez más cerca de demostrar que Engin es el asesino de Inci. pero el tiempo corre en su contra y si no las encuentran pronto, Engin quedará en libertad.

El fiscal se acuerda que al principio de la investigación interrogaron a un hombre que vivía en una casa frente del contenedor donde encontraron el cuerpo de Inci, pero el hombre no puso de su parte.

Vuelven a su casa y el hombre, que al principio no les quería ni abrir la puerta, le dice que no quiere colaborar con ellos porque ya estuvo en la cárcel por ayudar a una joven y no quiere volver a pasar por lo mismo.

El hombre les dice que tiene un vídeo donde se ve a Engin en la noche del crimen metiendo el cadáver en el contenedor, pero en el último momento se arrepiente y les dice que lo ha borrado.

Ilgaz le dice que si habla él le protegerá y que nadie podrá acusarle de nada, pero él hombre no quiere ayudarles.

Al final, Ilgaz vuelve a la casa del hombre y convence al hombre para que les ayude a hacer justicia. ¡Ha conseguido el vídeo que demuestra que Engin mató a Inci!