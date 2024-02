Eren rompe definitivamente con Dilek: “Te reíste de mí e hiciste que me enamorase de ti”

Tras mucho tiempo investigando para averiguar el paradero de Mercan, todas las pistas señalan a Filiz, la hermana de Dilek, como autora del secuestro de la pequeña.

Dilek les lleva hasta la casa, pero tanto Filiz como la niña no se encuentran allí. ¡Han huido!

Ilgaz y Ceylin se derrumban y se les cae el mundo encima al descubrir que para Mercan Filiz es su madre y que, todo este tiempo, ha vivido aislada del mundo.

Por su parte, Eren se siente totalmente traicionado por Dilek. No entiende que no haya dicho nada en todo este tiempo y cree que ella también es cómplice de este secuestro.

Además, creen que Dilek pudo avisar a su hermana para que le diese tiempo a huir sin dejar rastro.

Eren se la lleva detenida a la comisaría y, durante el trayecto, la joven el confiesa que fue ella la que dejó la camiseta en casa de Ceylin ya que se sentía mal por todo lo que estaba pasando.

Eren, muy enfadado, le dice a Dilek que no entiende que no confiase en él y se siente utilizado por ella: “Hiciste que me enamorase de ti”.

El joven, además, estaba muy ilusionado con el rumbo de su relación e, incluso, se había lanzado a pedirle matrimonio.

Dilek intenta explicarse que su amor por él es verdadero y que se enamoró de él de verdad, pero parece que Eren ya no se cree nada y decide romper definitivamente con ella. “Hemos terminado”.