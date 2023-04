La conversación más dura y amarga entre Ilgaz y su padre: "No sé si puedo perdonarte"

Cuando Ilgaz descubrió que su familia había estado engañándole para evitar que la gente descubriese que Çinar había matado a Zafer, lo primero que pensó fue en descargar su rabia contra ellos.

Sin embargo, el aviso del intento de suicidio de su padre le ha hecho presentarse en el cementerio para evitar que cometiese una locura. Ilgaz intentó detenerlo, pero Metin apretó igualmente el gatillo… ¡Aunque Merdan había vaciado la pistola y no quedaban balas!

Tras el susto, Ilgaz y Metin se han sentado en una de las tumbas para hablar de todo lo que ha pasado. El marido de Ceylin le recuerda a su padre un incidente que ocurrió cuando él era niño, en el que Metin lo avergonzó delante de sus compañeros por haber robado para enseñarle la importancia de no mentir nunca.

“Uno siempre puede arrepentirse, pero no sé si puedo perdonarte”, le asegura Ilgaz a su padre. Metin no puede aguantar las ganas de llorar y no tiene palabras para contestar a su hijo. “Entré en pánico. Me parecía lo más adecuado”, le confiesa.

“Se te acabó huir, debes cumplir con tu sentencia”, le advierte Ilgaz. El fiscal le pide a su padre que dé la cara y que lleve a Çinar ante la justicia… ¡Le da 24 horas para hacerlo! ¿Entregará Metin a su hijo a la policía? ¿Qué pasará cuando se entere Ceylin de la verdad?