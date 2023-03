La confesión de Zümrüt que deja a Aylin sin palabras: “Mi marido me ha obligado a abortar”

El caos en la familia Erguvan no ha hecho más que comenzar desde que supimos que Zümrüt estaba embarazada de Osman.

Cuando el marido de Zümrüt descubrió la infidelidad de su mujer, le dio una paliza a Osman que casi le mata si no llega a aparecer Gül a tiempo.

Zümrüt se encuentra con Aylin y le dice que su marido le ha obligado a abortar: “Le supliqué que no matase al pobre niño que creía dentro de mí, pero no me hizo ni caso”.

La joven sigue su discurso diciendo que cuando Aylin perdió a su hijo le dio mucha pena y que rezaba cada noche para que aliviase su dolor y siempre la defendió, a pesar de que todo el mundo le echaba la culpa de la muerte de su pequeño.

Ahora, en cambio, cree que quizás esa gente tenía razón y que a lo mejor su hijo murió por su culpa al igual que el bebé que estaba esperando.

“Espero que recojas lo que siembras”, le dice Zümrüt antes de irse. ¿Se sentirá Aylin culpable?, ¿Seguirá adelante con sus planes de divorciarse de Osman?