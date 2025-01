¡Todo se complica! Umay pilla a su padre con Rengin en el restaurante, descubriendo su doble vida

En el restaurante, mientras intentaban jugar a ser una familia feliz, Timur ha aprovechado el momento para confesarle a Parla que se enteró de que era su padre hace tres años. "No es excusa, pero por eso no pude ejercer de padre contigo, aunque estas explicaciones no disculpan en absoluto lo que he hecho", ha dicho avergonzado.

Sin embargo, la joven no ha podido quedarse callada. Le ha preguntado por qué a ella sí la quería enviar a Inglaterra para estudiar bellas artes, al curso que tanto deseaba, mientras que a Umay se lo ha negado por completo. "¿Es que mi futuro no te importa?", le ha gritado con rabia.

En ese momento, Parla le ha confesado que siempre había querido tener un padre que la cuidara, que la quisiera, con quien compartir los momentos importantes de su vida. "Pero no lo tuve", ha recalcado.

Intentando suavizar la tensión, Rengin le ha cogido la mano a Timur y, justo ahí, Umay ha llegado al restaurante. Al ver la escena, ha pillado a su padre con Rengin acaramelados. En ese instante, todo ha quedado claro para ella: su padre tiene una doble vida.

Ahora, Aziz Uras y Umay conocen la verdad. Rengin, enfadada, ha regañado a Parla, pero ella se ha mantenido segura: "Lo he hecho por ti. Ya es hora de que todo el mundo se entere de lo que pasa". Así, ha dejado claro que ya no hay vuelta atrás.

Cuando Umay ha salido corriendo, Timur ha intentado ir tras ella, pero no ha podido alcanzarla. Desesperado, ha llamado a Uras, pidiéndole ayuda, sabiendo que las consecuencias de lo ocurrido podrían ser devastadoras para todos.