Rengin exige respuestas de Bahar: "Quiero la familia que me robaste hace 25 años"

Con una actitud desafiante, Rengin le ha preguntado a Bahar cuándo dará el paso para divorciarse de Timur. “Necesito que lo digas para decidir mis próximos pasos”, ha exigido.

Luego, con una pizca de ironía, Rengin ha comentado que se siente feliz de que, por fin, ya no haya secretos entre ellas. “Creo que es mejor que te vayas tú del hospital, porque no quiero verte. Me estresas mucho”, ha soltado, intentando desestabilizarla.

Bahar, sin contenerse, ha respondido con claridad: "Eres una descarada y una sinvergüenza". No ha tardado en recordarle a Rengin, sin ningún reparo, que, a pesar de su intento de manipular la situación, fue ella quien se metió en una relación con un hombre casado. "Marcharte del hospital es lo mejor para ti", ha respondido, dejando claro que no iba a ceder ante sus provocaciones.

Por su parte, Rengin, frustrada, ha continuado exigiendo tener la vida que nunca tuvo. “Quiero tener la familia que me robaste hace 25 años”, le ha dicho. Esa frase ha dejado claro lo que está en juego para ella: el deseo de ser parte de la familia de Timur y de reemplazar a Bahar en su vida.