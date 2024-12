“Lo hemos conseguido”: Bahar renuncia y se marcha del hospital llorando mientras Timur y Rengin celebran su derrota

Rota de dolor y sintiéndose completamente perdida, Bahar se ha quitado la bata médica. "Querida yo, te he descuidado tanto que ya no hay vuelta atrás. No puedes volver a empezar", se ha dicho a sí misma, con una gran sensación de derrota.

En la consulta de Rengin, Timur ha entrado con una sonrisa triunfante. Ha querido celebrar que Bahar, al fin, estaba renunciando a sus sueños. "Lo hemos conseguido", le ha dicho a Rengin, y con un apasionado beso, han disfrutado de su victoria.

Bahar, sin embargo, ha reflexionado profundamente. "Mi madre dice que a las mujeres nos cubren muchas capas, pero cuando estás agotada solo puedes soportar una. No es algo que pidamos, sino que es impuesto, y estamos obligadas a cargar con ellas. Así es la vida", ha pensado, sintiendo que todo lo que había conseguido se le ha escapado de las manos.

En casa de Parla, Umay ha encontrado un sobre que su amiga tenía guardado para su madre. Dentro, hay un collage con pruebas de la infidelidad de Timur con Rengin. De momento, tendremos que esperar para saber si lo abre o no.

Mientras tanto, en el hospital, el doctor Reja ha recibido una carta de Bahar, en la que le ha agradecido la oportunidad. Más tarde, Bahar ha recogido sus cosas de la taquilla y se ha marchado del hospital llorando.

La decisión de renunciar ha sido devastadora para Bahar, ya que, por segunda vez en su vida, siente que ha tenido que abandonar sus sueños por las circunstancias que la rodean. ¿Podrá alguna vez recuperar lo que ha perdido, o ha llegado al final de su lucha por ser quien quiere ser?