Esta noche, en Renacer: Rengin se descontrola y amenaza a Timur con su mayor secreto

La tensión está a punto de explotar en Renacer. Rengin pierde el control y, tras beber de más en el voluntariado, se enfrenta a Timur con una pregunta: ¿se ha terminado todo entre ellos?

Desde que Bahar descubrió la infidelidad, Timur ha evitado a Rengin, incapaz de apostar por su amor. Su silencio la consume y, entre la rabia y la decepción, le exige respuestas. "¿Por qué no te reconozco?", le pregunta muy enfadada. Pero él, sin querer dar más explicaciones, intenta evitar la conversación.

Sin embargo, Rengin no está dispuesta a desaparecer como si nunca hubiera existido y le hace una advertencia: "Quieres que me convierta en una sombra, pero no te librarás de mí tan fácilmente".

Su última carta está sobre la mesa: contarle a Bahar que Parla es hija de Timur. ¿Qué hará el cirujano para impedirlo? Esta noche en Renacer, a las 22:45 horas. ¡No te lo pierdas!