Esta noche, en Renacer: Bahar se libera del miedo con una confesión que emociona a todas las mujeres

Desde el calabozo, Bahar no deja de ser quien es. Ni el estar allí le impide ejercer su profesión. Al ver que una de las detenidas tiene una infección en el ojo, le echa unas gotas. Y en poco tiempo, se gana el respeto y el cariño de todas.

La conversación pronto da un giro hacia lo emocional. Las mujeres, que han sido testigo del reencuentro tan especial entre Bahar y Evren, no se callan. “Tienes que decírselo. Dile que lo quieres”, le aconsejan.

Bahar se abre con ellas como nunca: “No es que no quiera… es que no soy capaz. No he oído ni dicho eso en 20 años”, confiesa.

Y entonces, llega la reflexión que hace pensar a todas sobre la vida y cómo decidimos vivirla: “Qué duro ser mujer. Gritas que no te sientes segura, que necesitas ayuda… y nadie escucha. Y cuando por fin alguien te dice ‘te quiero’, te quedas callada. La vida es corta, hay que decirlo”.

Una a una, las detenidas empiezan a gritar “te quiero”, liberándose del miedo, de la culpa y del silencio. ¿Está lista Bahar para decírselo también a Evren? ¿Saldrá de la cárcel o le espera una larga temporada allí?

