Bahar toma una decisión muy dolorosa con Evren: "Debemos dejar de vernos, es lo mejor para ambos"

Después de la pelea con Timur, Evren ha buscado a Bahar para disculparse. Conmovido por la situación, le ha asegurado que no es un hombre violento, pero no pudo soportar cómo Timur la trataba. "Lo que te hagan a ti, me lo hacen a mí también", ha confesado, dejando claro lo que siente por ella.

Las palabras de Evren han llegado al corazón de Bahar, pero ella está agotada y esta situación la supera y siente que no puede seguir así. Rota de dolor, ha tomado una decisión dolorosa: "Tú no eres un puerto donde la gente puede desahogarse y descansar. Eres un mar de posibilidades lleno de incertidumbre".

Su sufrimiento es evidente y sabe que Timur siempre encuentra la forma de hacerla sentir culpable, sin importar lo que pase. Por eso, ha reunido fuerzas para decirle a Evren lo que tanto le duele: "Debemos dejar de vernos, es lo mejor para ambos".

Con el corazón roto, Bahar ha tomado distancia, pero ¿podrá mantenerse alejada de Evren o el destino volverá a unirlos?