Bahar lucha por encontrar sentido a su vida mientras su madre la inspira a seguir adelante

"La vida es breve. Es el tiempo que pasa entre llegar y marcharse. Así que no te enfades", le ha dicho Bahar a su madre en un momento de reflexión. Estas palabras, cargadas de resignación, han mostrado a Gülçiçek la lucha interna de su hija por encontrar sentido a su vida tras tantos años de sacrificios y sufrimiento.

Conmovida por la situación de su hija, Gülçiçek le ha respondido: "Has pasado por mucho, procura ser feliz: come, bebe, disfruta", intentando animarla a valorar los pequeños placeres de la vida. Sin embargo, Bahar, con la mirada perdida, ha confesado que no sabe qué le hace feliz, aparte de la salud y el bienestar de ella y de su familia.

Gülçiçek, por su parte, le ha respondido con calma: "La felicidad está sobrevalorada". En ese momento, le ha recordado cómo, cuando era niña, Bahar era feliz con cosas sencillas, como estudiar.

Intentando que recupere la ilusión, Gülçiçek le ha aconsejado: "Si buscas una ocupación y te dedicas a ella completamente, la alegría de vivir crece en ti como una flor". Estas palabras han calado en Bahar y ha comenzado a comprender que, a pesar de los problemas, el sentido de la vida puede encontrarse de nuevo.