Bosco y Barbie nos tienen enganchados en Perdiendo el juicio pero, ¿de qué nos suenan sus caras?

Bosco y Barbie son los becarios del despacho de Gabriel Ochoa que aparentemente no tienen nada en común.

Ella una chica con un pasado complicado y conflictivo que ha tenido que conocer desde muy pronto la cara más cruel y oscura de la vida, llegando a estar en centros de menores y sin poder ver a su madre que se encuentra en prisión. Todas esas vivencias le hacen reflexionar y decide coger las riendas de su vida y darle un giro, con la motivación de convertirse en una gran abogada.

Un papel que nada tiene que ver con Lucía Caraballo, la actriz que da vida a este personaje en la ficción como ella misma nos ha confesado. Su cara te suena porque la has visto en otras series de Atresmedia como Beguinas, La Reina del pueblo o El Secreto de Puente Viejo. Y donde también la viste aunque quizás no la reconociste porque era muy pequeña es en series tan míticas como Los Hombres de Paco y Física o Química.

Bosco el otro becario es la antítesis a Barbie, un chico de muy buena familia, vinculado desde que nació con las leyes ya que su padre es un juez muy importante. Empieza las prácticas en el despacho de Gabriel no porque sea su única opción, si no porque quiere empezar de cero y hacerse camino él mismo, no hacer camino por su apellido.

Daniel Ibáñez es el encargado de dar vida a este personaje en Perdiendo el juicio y aunque su personaje te ha conquistado seguramente también lo haya hecho con otros papeles en series como La edad de la ira, La Valla, La novia gitana, Amar es para siempre y Los Hombres de Paco.

