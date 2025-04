Amanda no desiste y va al lugar del crimen a buscar pruebas

Amanda ha ido junto a Gabriel y al inspector al lugar del crimen buscando pruebas que puedan exculpar a su hermana Daniela. La abogada no tiene ninguna duda de que su hermana no fue quien hizo eso, está convencida de que Daniela no mató a Jaime.

Lo cierto es que todo apunta a que Daniela sí lo hizo, la policía revisando las cámaras comprobó que nadie entra, ni sale, de la habitación durante esos minutos hasta que encontraron el cuerpo sin vida del futuro marido.

Pero hay una cosa importante que todavía se desconoce, el arma del crimen. Quizás eso sea la prueba que podría exculpar a Daniela.

