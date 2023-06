¿Quién es Kaya? ¡Descubre al nuevo personaje que llega a ‘Pecado original’ para revolucionarlo todo!

Un nuevo personaje ha llegado a ‘Pecado Original’ y promete dar mucho que hablar. Se trata de Kaya Ekinci, un viejo conocido de Halit que fue director en su empresa hace muchos años y que vuelve a Estambul para ayudar al marido de Yildiz a resolver la crisis que sufre su negocio.

Lo que Halit lo sabe es que Kaya viene con alguna que otra cuenta pendiente con… ¡Ender! Cuando la hermana de Caner lo vio llegar con su hijo al aeropuerto, su cara cambió por completo. ¡No podía creerse que Kaya volviese a su vida después de tantos años!

Gracias a una conversación entre Caner y su hermana, sabemos que este antiguo director y Ender tuvieron una relación, y no un romance fugaz… ¡Si no que estuvieron enamorados! Al parecer, a los padres de él no les gustaba nada Ender y ella comenzó a trabajar en el Holding Argun gracias a Kaya. Allí conoció a Halit y comenzó a salir con él, dejando al director destrozado.

La llegada de Kaya nos ha mostrado una parte de Ender que no conocíamos. Está nerviosa, intranquila, se nota que tiene miedo de algo, aunque todavía no sabemos por qué. ¿Se habrán removido sus sentimientos hacia Kaya?

Este nuevo personaje no tiene problemas para relacionarse con la gente, de hecho, suele caer bien y eso le pasará también en el entorno de Halit. Con Erim ha hecho muy buenas migas y eso parece preocupar a Ender. ¡No quiere que se relacione con él!

La tensión entre Ender y Kaya tiene que explotar por alguna parte y, aunque intenten ocultar a todo el mundo que un día tuvieron una relación, habrá quién comience a sospechar y descubra más cosas de su pasado de lo que se esperaba encontrar. ¡Este personaje promete! ¡Y mucho!

Sobre el actor

Barış Kılıç es el encargado de dar vida a este nuevo personaje. Se trata de un actor turco de 45 años que lleva desde 2004 participando en series de televisión y uno de sus trabajos más conocidos y por los que se ha convertido en un rostro popular en Turquía ha sido por su participación en ‘Pecado Original’.

Es una persona activa en redes sociales, especialmente en Instagram, dónde cuenta con... ¡más de 1 millón de seguidores! En su perfil podemos encontrar varias publicaciones relacionadas con su trabajo y parece que a su personaje de 'Pecado Original' le ha cogido mucho cariño.

Os aseguramos que Kaya promete dar mucho que hablar. ¡Barış Kılıç hará que nos enganchemos a su trama! No te pierdas todas las sorpresas que nos tiene preparadas, de lunes a viernes, en Antena 3.