Ender, preocupada por el acercamiento de Kaya a su hijo… ¿Qué esconde?

Ender se quedó de piedra al volver a ver a un viejo conocido en el aeropuerto… ¡Y acompañado de Erim! Se trataba de Kaya, el nuevo director ejecutivo al que Halit había llamado para que le echase una mano en su empresa.

Parece ser que Kaya y Ender tuvieron una relación en el pasado… ¡Y estuvieron muy enamorados! Según Caner, su hermana lo dejó por Halit y le rompió el corazón, aunque ella asegura que pasaron muchas más cosas que dinamitaron su relación con Kaya.

Ender no para de darle vueltas a la llegada de Kaya. ¡Cree que puede complicarle la vida! Para colmo, el director no se despega de su hijo Erim, ya que ha hecho muy buenas migas con él. ¡Y eso a Ender no le hace ninguna gracia!

Erim ha notado rara a su madre desde su llegada y, aunque ella no ha querido darle detalles, ha insinuado que Kaya no le hace ninguna gracia. “¿Qué pinta un empleado en tu fiesta de bienvenida?”, le dice.

Ender le recuerda a su hijo que ya ha tenido varias desilusiones por acercarse a desconocidos, como fue el caso de Kemal, por eso le pide que tenga cuidado con Kaya. ¿Por qué le tiene Ender tanto miedo a su antiguo amor?