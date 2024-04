Un nombre con un significado muy especial: ¡Ya sabemos cómo se llama la hija de Eda Ece, Yildiz en Pecado Original!

El mes de abril comenzó de una manera especial con la llegada de un nuevo integrante a la familia de Pecado Original. Eda Ece, que interpreta a Yildiz en la ficción, dio a luz a su hija el pasado 4 de abril, aunque la actriz ha mantenido en secreto cualquier detalle para disfrutar de estos primeros días como madre.

Sin duda, es un momento que tanto la familia como los fans de Pecado Original estábamos esperando con mucha ilusión. ¡Hasta la pequeña tenía ganas de llegar a este mundo! Al menos, así lo desvela Eda Ece en una publicación en redes sociales. “No podía esperar a fin de mes, decidió venir de repente, eligió un día muy especial para ella”, escribe la actriz acerca del nacimiento de su hija.

Estas dos primeras semanas han sido un no parar para Eda Ece y su marido, Buğrahan Tuncer, que no han tenido ni un minuto libre, pero todo el trabajo y esfuerzo “lo vale todo” para ellos. Aunque aún no han mostrado a su hija públicamente, ¡nos ha revelado el nombre de la pequeña! Se llama Mina Ipek, que significa ‘Pequeña Seda’.

Eda Ece está “en un universo paralelo” por ahora, y ha aprovechado agradecer todas las felicitaciones que ha recibido estos días, tanto de compañeros de profesión como de los innumerables fans de la serie turca, que han inundado sus últimas publicaciones en redes con los mejores deseos para la actriz, su marido y la pequeña Mina Ipek. ¡Qué alegría que todo haya salido bien!