Zeynep, destrozada al pensar que Alihan tiene novia, acepta a Cem: “Lo quiero intentar”

Zehra se encontró con Alihan y su nueva empleada, Hira, en una discoteca. Al verlos a gusto, malinterpretó la situación y contó a todo el mundo que el empresario tenía nueva novia. ¡Y esa información llegó a oídos de Yildiz!

La mujer de Halit no ha podido callarse y ha decidido llamar a Zeynep para contarle la noticia. “Alihan tiene una novia novia”, le dice sin rodeos. Su hermana apenas puede contestar y sus ojos se llenan de lágrimas. ¡El que era su amor ha pasado página!

Después de colgarle el teléfono y sacando fuerzas de dónde no le quedan, Zeynep se levanta de su mesa y se dirige al despacho de Cem. El empresario le había confesado hace poco que sentía algo por ella y le había pedido una oportunidad.

Cuando llega a su despacho, Zeynep le dice que ya no está confusa… ¡Quiere intentarlo con él! “Tenías razón. Tengo elegir a la persona a quién le importo y te elijo a ti”, le asegura la joven Yilmaz.

¡Cem no puede estar más contento con la noticia! Sabe que Zeynep no lo ha pasado bien con su anterior relación pero no se imagina ni por asomo que su exnovio es Alihan. ¿Qué pasará si lo descubre?