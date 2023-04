Cem se declara a Zeynep: “Haré lo que pueda por hacerte feliz si algún día me aceptas”

Zeynep se ha quedado destrozada después del platón de Alihan la noche anterior. No entiende qué ha podido pasar y cómo se ha dejado engañar de nuevo por su exnovio, por eso se ha presentado cabizbaja a la oficina.

Al ver lo triste que se encontraba Zeynep, Cem la ha invitado a tomar algo fuera del trabajo… ¡Y ella ha aceptado! El hermano de Lal había comenzado a sentir algo especial por ella, pero hasta ahora no se lo había confesado.

Cem lleva a Zeynep a una cafetería al lado del mar y ella parece comenzar a animarse. “Últimamente no tienes buen aspecto”, le comenta el empresario. ¡Quiere saber si lo que le ocurre a la joven está relacionado con su vida personal!

Zeynep se lo confirma, aunque sin dar muchos detalles y Cem aprovecha para aconsejarla: “Intenta estar con alguien que le importas y no con alguien que te haga sufrir”. Y no sólo arranca a decir solamente eso, si no que le confirma que… ¡Está interesado en ella!

“No olvides que siento algo por ti y haré lo que pueda por hacerte feliz si algún día me aceptas”, confiesa Cem. El empresario no quiere presionarla, sólo le pide que intente conocerlo un poco mejor. ¿Le dará Zeynep una oportunidad? ¿Le confesará su historia con Alihan?