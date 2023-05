Zeynep, decidida a cortar su relación con Yildiz: “No quiero volver a verte”

Irem le abrió los ojos a Zeynep con respecto a Yildiz. Le explicó que se alió con Ender para separar a Kemal y a Zehra sabiendo que ella saldría perjudicada. ¡Sólo pensó en ella misma y es lo que realmente ha hecho siempre!

A Zeynep, enterarse de lo que había hecho su hermana, le hizo arrepentirse de haber sacado la cara por ella el día anterior en la mansión Argun. Precisamente por eso, ha ido Yildiz a verla a su casa, para agradecerle el bonito gesto que había tenido con ella. Pero para su sorpresa, su hermana no estaba nada receptiva con ella.

Zeynep enseguida le echa en cara lo que ha sido capaz de hacer y le pide que se vaya de su casa. ¡No quiere volver a verla! A Yildiz le hacen mucho daño las palabras de su hermana y le pide que por favor la escuche… ¡Aunque ella se niega!

“Hice algo malo, pero no pretendía hacerle daño a nadie”, se justifica Yildiz. Zeynep no consigue entender qué pasa por la cabeza de su hermana para llevarla a arruinar la vida de su propia prima y le dice que, si estaba enamorada de Kemal, lo más sensato hubiese sido dejar a Halit.

“Tus enredos ya no me interesan. No quiero volver a verte más”, le dice muy segura Zeynep. ¡Yildiz no puede parar de llorar! Pero sus lágrimas no parecen consolar a la buena de Zeynep.

De hecho, justo antes de cruzar la puerta para irse, la copresidenta de Falcon Air dice… ¡Que ya no tiene una hermana! ¿Será este el fin de su relación? ¿O acabarán recapacitando y dándose una nueva oportunidad?