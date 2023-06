Zerrin le pide a Zeynep que le dé otra oportunidad a Alihan: “Se divorciará de Ender”

Desde que Zerrin ha hecho las paces con Alihan, los hermanos vuelven a estar más unidos que nunca. Tanto que, la mujer sabe que su hermano es infeliz… ¡Él quiere a Zeynep y no están juntos!

Zerrin decide hablar con Zeynep para intentar mediar entre su hermano y la joven a la que quiere. Al principio Zerrin no estaba de acuerdo con la relación entre ambos, pero después comprendió que Yilmaz era una joven muy buena y la perfecta para su hermano. Aunque Ender se metió en medio y los separó.

La hermana de Alihan quiere que Zeynep sea consciente de que Ender “es el diablo”. Y por ello le pide que no se enfade con su hermano, en cuanto él se divorcie sus problemas se acabarán y podrán estar juntos.

Pero ese es el principal problema: Ender no firma los papeles de divorcio. ¡Por eso la joven ha rechazado a Alihan! Aunque Zerrin insiste, es ella quien no se quiere divorciar, no Alihan. ¿Le hará caso Zeynep y se pensará en darle otra oportunidad?