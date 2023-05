Alihan se reconcilia con Zerrin tras el fin de su guerra con Halit

Alihan se quedó en shock al descubrir que había estado equivocado todo este tiempo. El empresario estaba convencido de que Halit había sido amante de su madre, pero en realidad todo fue fruto de un gran malentendido.

Después de mantener una larga y profunda conversación, Halit y Alihan decidieron enterrar el hacha de guerra. El presidente de Falcon Air se quitó un gran peso de encima, aunque todavía le faltaba arreglar los problemas que tenía con su hermana. ¡Zerrin le había quitado la palabra al enemistarse con Halit!

Alihan aborda a su hermana en la puerta de su casa y le cuenta lo que ha ocurrido: “Acabo de hablar con Halit y ya hemos arreglado el problema que teníamos”. El empresario le explica que actuó impulsivamente en su momento y que ahora su socio le ha demostrado que estaba equivocado.

Zerrin no puede estar más feliz al escuchar esas palabras. “Halit te quiere como un hijo y te ha comprendido”, le recalca emocionada a su hermano. Alihan no puede no darle la razón y los dos se funden en un emotivo abrazo. ¡Por fin han hecho las paces y han reconocido que se han echado mucho de menos!