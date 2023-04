Zerrin no apoya la relación de Zeynep y Alihan: “Mientras viva no aceptaré a esa chica”

Después de que Hira le contase que Alihan y Zeynep habían vuelto, Zerrin se presentó en casa de su hermano para reprocharse que no se lo haya contado él mismo. Además, le recordó que la joven no le gustaba para él, aunque el empresario no necesitaba su opinión.

Ahora que son pareja oficial y que todo el mundo se ha enterado de que están juntos, Alihan quiere presentarle oficialmente a Zeynep a las dos personas más importantes de su familia: Zerrin y Lila.

La pareja llega a la cafetería en la que la hermana de Alihan y su hija se encuentran y se sientan con ellas. Lila intenta ser agradable con la joven Yilmaz, pero Zerrin no puede disimular la poca gracia que le hace que estén ahí,

Alihan le pide a su hermana que dejen las tensiones a un lado e intenten empezar de cero, pero Zerrin sigue sin dar su brazo a torcer y le pregunta para qué necesita su aprobación, si ya ha tomado una decisión.

“Quizás cambiaría de idea si me conociera un poco mejor”, le comenta Zeynep a Zerrin. Pero la hermana de Alihan, en lugar de disimular y ser amable con ella, le recuerda su relación con Cem para atacarla. ¡Y Alihan y Zeynep deciden abandonar la cafetería!

Cuando se quedan solas, Zerrin le confiesa a su hija que, mientras ella viva, no apoyará esa relación. ¿Supondrá un problema para Zeynep y Alihan que la madre de Lila esté en su contra? ¿Intentará Zerrin separarlos?