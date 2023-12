Zehra recae en el alcohol y Asuman la pilla: ¡había descuidado al bebé!

Zehra está devastada por la situación que está pasando. Su familia no tiene dinero y ha tenido que ponerse a trabajar, al igual que su hermana Lila y su padre. No obstante, ella es la más débil de los tres, y apenas en su segundo día, la joven ha dejado el empleo y se ha ido muy enfadada. ¡Dice que no está hecha para trabajar!

Al salir de allí, se ha ido a una licorería y ha comprado una botella de alcohol... ¡La joven ha vuelto a beber! Ya en el pasado tuvo muchos problemas por su adicción.

Como viven con Yildiz, a la joven le han encargado que cuide a Halit Can, pero en vez de hacerlo, se ha puesto borracha y se ha quedado dormida en el sofá. Cuando ha llegado Asuman se ha encontrado al bebé en la cuna sin parar de llorar. ¡La madre de Yildiz se ha enfadado mucho con ella y la ha amenazado! ¿Qué pasará ahora con Zehra?