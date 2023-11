¡Yildiz triunfa como presentadora del tiempo con la compañía de su bebé!

Yildiz ha decidido empezar a ganarse la vida por ella misma tras separarse de Halit. Por ello, ha aceptado la oferta de Nadir de trabajar como presentadora del tiempo en su cadena de televisión. ¡Ya lo hizo una vez y se le dio de maravilla! Pero su marido no le dejó coger el trabajo.

Ahora, la joven, con más fuerza que nunca, ha decidido coger el puesto y ha dado su primer parte meteorológico. "Me he divorciado y me llamo Yildiz Yilmaz", ha dicho la joven muy contenta a la audiencia.

A pesar de que improvisa mucho, parece que la audiencia adora el trabajo de Yildiz y su naturalidad... ¡De hecho ha sacado a Halit Can en antena! ¡Ha sido un momentazo!

Şahika no ha tardado en informar a Halit de que su hijo estaba saliendo en televisión por culpa de Yildiz, pero su reacción ha sido poco esperada... ¡Se ha alegrado de ver a su hijo! Y además, ha echado a Şahika del despacho para que no metiera más cizaña.

¿Triunfará Yildiz en su nuevo puesto de trabajo? ¿Será Halit Can invitado siempre?