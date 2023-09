Yildiz y Nadir se encuentran por primera vez: “Entiendo porque Şahika ha fracasado”

Ahora que los planes de Şahika han fracasado, el propio Nadir ha acudido a Estambul para llevar a cabo su venganza contra el que antes había sido su compañero de negocios. El enemigo de Halit, que lo tiene todo planeado, se está acercando poco a poco a todos los que rodean a Halit. Y si ayer compartió una corta velada con Ender, hoy ha conseguido hablar con Yildiz.

Los secuaces del enemigo de Halit se han enterado de los lugares que frecuenta la joven Yilmaz y Nadir ha acudido hasta una cafetería para mantener una conversación con ella. El hombre ha fingido que no podía pasar por culpa de las bolsas de la joven que se encontraban por el suelo y así han iniciado una conversación.

Nadir halaga a la mujer de Halit y ella no puede evitar sonrojarse, le confiesa entonces que hacía mucho que no escuchaba un cumplido. “Si nadie le dice la verdad es porque no está en el lugar apropiado”, le espeta el hombre como incitándola a que vuelva a pensar en el divorcio. Después de ello, ambos se embarcan en una conversación donde Yildiz comparte detalles de su vida privada... ¿lo utilizará en su contra?

Con la llegada de Leyla, Nadir decide abandonar la escena. “Entiendo porque Şahika ha fracasado y porqué le cuesta a Halit romper con esa mujer”, afirma el hombre a la nada. ¿Qué planes tiene?