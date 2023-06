Yildiz, muy decepcionada con Asuman, le exige que espere para contarle la verdad sobre su padre a Zeynep

Asuman apuñaló a Mustafa en su casa para evitar que fuese en busca de sus hijas. Al verlo tirado en el suelo lleno de sangre, la adivina llamó a Yildiz y le pidió ayuda. Por suerte, sólo lo había herido, sino no podría evitar la cárcel.

Mientras Mustafa se recuperaba en el hospital, Asuman se vio obligada a contarle la verdad a Yildiz. ¡Él era su padre y había estado encerrado por asesinato! Lo que más le ha dolido a la joven ha sido la mentira de todos estos años y no sabe si podrá perdonarla. ¡Llevan toda su vida pensando que estaba muerto! ¡Han llorado mucho por él!

En mitad de la discusión, Zeynep llama a su hermana y le pregunta si le pasa algo. ¡Aunque ella prefiere no contarle nada! La joven no quiere estropearle a su hermana los días previos a su boda y le advierte a su madre que no pueden decirle la verdad. Al menos, por el momento.

“Se lo contarás después de la boda. Tendrás que darle muchas explicaciones”, le asegura Yildiz a su madre. Asuman está de acuerdo, aunque le preocupa lo que pueda hacer Mustafá por su cuenta. ¿Conseguirá Halit convencerlo de que se aleje de su vida? ¿O fastidiará la boda de Zeynep? ¿Cómo se lo tomará cuando se entere de la verdad?