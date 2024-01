Yildiz le comunica a Halit que acepta casarse con él… ¡Justo cuándo Kerim pensaba renunciar a su plan robo por ella!

Ender le ha contado a Yildiz que ha escuchado a Kerim decirle a Şahika que la quiere, sin saber que, en realidad, lo que ha oído ha sido una conversación telefónica manipulada por su cuñada para separar a la joven Yilmaz del directivo.

Yildiz está destrozada y se siente profundamente engañada por Kerim. Ella y él habían decidido darse una oportunidad como pareja, pero ahora, la joven Yilmaz siente que se ha estado riendo de ella. Por eso, llena de rabia y con ganas de venganza, Yildiz decide llamar a Halit para… ¡aceptar su propuesta de matrimonio!

El empresario no puede evitar sonreír con la noticia y le confiesa que esperaba ansioso su respuesta. “No quiero que Halit Can crezca sin un padre y tú eres muy buen padre. Así que, por eso acepto”, explica Yildiz. Halit le recalca que no quiere que vuelva con él solo por ese motivo y le promete que no le hará daño nunca más.

Justo cuando Halit cuelga la llamada, Kerim se presenta en su despacho con la intención de despedirse, ya que había tomado la decisión de renunciar a su plan de robo por el amor de Yildiz. Sin embargo, el directivo se echa para atrás cuando su jefe le comunica que va a volver a casarse con su exmujer. ¡Kerim no entiende por qué Yildiz ha cambiado de opinión! ¿Descubrirá que todo lo ha provocado Şahika?