¿Nuevo amor en Pecado Original? Saltan chispas entre Zeynep y Altay

Zeynep decide coger un taxi para dirigirse a Yeniköy y Altay, sin saber que el taxi estaba ocupado, se monta en él. Ella enseguida le pregunta que si la está siguiendo a lo que él le contesta con sarcasmo: “Claro, como no tengo nada que hacer, me dedico a seguirte”

Los dos empiezan a discutir en medio del taxi porque van a sitios diferentes y al final llegan a un acuerdo. La hermana de Yildiz comienza a hacer cometarios desafortunados al taxista y él decide echarla de mala manera.

Altay no se lo piensa dos veces y se baja con ella del taxi, aunque no le ha gustado nada su comportamiento. Ella se queda asombrada por el detalle que ha tenido, aunque antes de darle las gracias se enfada porque él no le da la razón.

Finalmente, Altay consigue un taxi y se lo cede a ella. La hermana de Yildiz le dice que puede montarse y le promete que esta vez se quedará callada, pero él insiste en ir en uno diferente. ¿Estará Altay jugando de nuevo o de verdad le gusta Zeynep?