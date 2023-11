Nadir se da por vencido con Yildiz tras ver la foto que guardaba de él: “Si no puede ser, no puede ser”

Tras varias semanas angustiada por las amenazas de Nadir, Ender decidió contarle a Yildiz que su jefe la estaba presionando para que la convenciera de que se casara con él. ¡En realidad no era tan caballeroso y servicial como hacía creer!

Yildiz le confesó a su amiga que guardaba en su móvil una imagen comprometida de Nadir con la que la amenazó con matar a Halit. La joven pensó que, si Ender le enseñaba a su jefe esa foto, se llevaría tal decepción que se olvidaría de ella. ¡Así que han decidido arriesgarse y hacerlo!

Ender entra en el despacho de Nadir y le dice que tiene una noticia buena y otra mala. “He hablado con Yildiz y he tratado de convencerla, pero no ha servido de nada. No tienen hueco en su vida para nadie en este momento”, le comienza explicando.

El cabreo de Nadir aumenta por momentos, pero su rostro cambia por completo cuando Ender le dice que le ha robado el móvil a Yildiz porque ha encontrado en él una foto que podría interesarle. ¡El empresario no puede creerse que la joven haya guardado esa imagen todo este tiempo!

Después de asimilar lo que acaba de ver, Nadir decide darse por vencido con Yildiz: “No hay que forzar la situación. Si no puede ser, no puede ser”. ¡El empresario parece muy afectado! ¿Tomará represalias contra Yildiz?