Kerim vuelve a dejarle claro a Yildiz lo mucho que le importa: “No me gustaría causarte ningún mal”

Yildiz invitó a Kerim a cenar a la mansión para que Halit no sospechara de lo que habían estado hablando esa misma tarde Ender y ella en el salón. La joven Yilmaz no tiene claro si su marido ha escuchado lo que la hermana de Caner dijo, pero todo apunta a que no.

Durante la cena, Halit se ha enterado de que Kerim estuvo en casa de Yildiz ayudándole con una presentación hace no mucho tiempo. Aunque al principio se ha sorprendido, finalmente ha querido restarle importancia.

Una vez finalizada la velada, Yildiz acompaña a Kerim a la salida y él aprovecha para sacarle el tema de su próxima boda. “Te deseo felicidad. Estás bien, ¿verdad?”, le pregunta él un poco preocupado por cómo pueda estar la joven Yilmaz. Aunque intente disimularlo, es evidente que siente algo fuerte por ella.

Kerim le dice a Yildiz, de corazón, que no quiere causarle ningún mal y, además, se disculpa por la pelea que protagonizó con Mert en el Holding. Justo cuando él le pregunta a la joven Yilmaz si es feliz… ¡Halit aparece por la puerta! ¿Cuál habría sido la respuesta de Yildiz? ¿Volverá a ocurrir algo entre ella y Kerim?