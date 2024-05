Kaya propone a Ender una nueva vida en Londres: “Vente conmigo”

Ender se ha convertido en el mayor apoyo de Kaya tras la muerte de su hermana. La madre de su hijo ha pasado días pendiente de él y le ha confesado que, ahora que han recuperado la magia que tenían, teme que tengan que separarse.

Kaya quiere vender las acciones de su hermana, proteger su legado y marcharse a Londres, aunque la única persona que puede hacer que se replantee su decisión es Ender, por eso han quedado para hablar.

“No debemos dejar cosas sin aclarar entre nosotros. Ya sabemos lo que ocurrió cuando no nos comunicábamos”, recalca Ender antes de proponerle que retomen su relación. ¡Ya no quiere andarse con rodeos!

Kaya confiesa que no quería saber nada de ella cuando volvió a Estambul, pero después de pasar tiempo juntos, se ha dado cuenta de que sus sentimientos no han desaparecido. Aún así, no tiene claro que no vaya a volver a Londres.

“También está la posibilidad de que te vengas conmigo”, propone Kaya a la madre de su hijo. Ender le responde con un emotivo abrazo y le confiesa lo mucho que lo ha echado de menos. ¿Se mudará la pareja a Londres?