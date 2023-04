Halit le es infiel a Yildiz: ¡Pasa la noche con Ender!

A pesar de aparentar tener una relación idílica con Yildiz, a Halit no le hacía ninguna gracia ver cómo otros hombres se interesaban por su exmujer. Ender intentaba poner celoso a Halit a propósito para tratar de reconquistarlo de una forma sutil. ¡Y parece que su táctica le ha funcionado!

Halit le ha dicho a Yildiz que se iba a una cena de negocios cuando en realidad se ha presentado… ¡En casa de Ender! El empresario le ha recriminado a la madre de su hijo que salga con otros hombres y ella ha aprovechado intentar que confesase que aún la deseaba. ¡Y Halit ha caído en sus garras! ¡Han pasado la noche juntos!

“Sabía que no me habías olvidado”, se regocija Ender mientras Halit se viste. La madre de Erim le recrimina que se hubiese cargado su matrimonio por una supuesta mentira y le dice que sabe que todavía la quiere y que no quiere compartirla con nadie.

Halit prefiere no hablar del tema. “Tengo que pensar con claridad”, le ha dicho a su exmujer. Pero Ender le recalca que si quisiese a Yildiz no estaría tan confuso y no le enfurecería tanto imaginarla con otra persona que no sea él.

“Tu sitio está a mi lado, lo sabes muy bien”, le intenta hacer ver Ender, pero Halit necesita aclarar sus ideas. ¿Será capaz de mirar a Yildiz a la cara después de lo que ha hecho? ¿Cuál será el siguiente paso de Ender?