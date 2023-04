La amenaza de Kemal a Yildiz: “Tu castigo será verme todos los días”

Desde que Yildiz se ha enterado de que Kemal está trabajando para la familia Argun, ha perdido los nervios. Kemal es su exmarido. Ambos estuvieron muy enamorados, pero por culpa de la madre de Yildiz nunca pudieron estar juntos de verdad.

Sin embargo, ahora que él ha regresado a su vida, lo ha hecho de la mano de Ender, por lo que todo indica que nada va a salir bien. ¿Querrá Kemal librarse de ella? ¿Tendrá pensado vengarse?

Tras pedirle en varias ocasiones por las buenas que se marche y deje su trabajo, Yildiz ha tomado el rumbo desesperado y ha urdido un plan para incriminarle. ¡Quería fingir que él le había robado una pulsera! La joven ha puesto a toda la familia sobre alerta y ha echado humo delante de Halit para que le despidiera... ¡Pero Kemal ha aparecido con la joya! ¡El joven descubrió el plan de Yildiz y lo fastidió!

Yildiz está muy enfadada ya que Kemal la ha dejado en mal lugar delante de todos. ¡La joven tiene mucho miedo de que le cuente su pasado a su marido! ¿Por qué no lo hace ella? "nadie te conoce como yo, sabía que intentarías que me fuera"; le ha dicho el joven muy seguro. Kemal no tiene intención de revelar su pasado, pero su castigo será verle todos los días... ¡Mientras está casada con un hombre al que no ama! ¿Pasará algo entre ellos?